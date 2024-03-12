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Бенчмарк Speedometer представляет собой инструмент тестирования браузеров, который Google считает лучше других отображающим реальные сценарии применения при анализе работы JavaScript. Новая версия 3.0 может стать в этом плане ещё лучше.
Данный инструмент является итогом совместных усилий разработчиков Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey и WebKit/JavaScriptCore при сотрудничестве компании Microsoft. Первая версия вышла представлена в 2014 году от разработчиков движка WebKit. Версия 2.0 в 2018 году стала плодом совместной работы Apple и Google.
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Цель этого инструмента в том, чтобы пользователи могли получить представление о производительности при работе в интернете. В очередной версии бенчмарк лучше вычисляет баллы и отображает подробные результаты большего числа рабочих нагрузок.
Тесты не могут в полной мере смоделировать работу в сети, но разработчики утверждают, что взяты наиболее распространённые среди пользователей сценарии применения. Среди новых симулируемых нагрузок приложений для формирования списков дел, новостной сайт приложение с диаграммами и информационными панелями.