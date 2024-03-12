Желающие помериться браузерами получили новые инструменты

Бенчмарк Speedometer представляет собой инструмент тестирования браузеров, который Google считает лучше других отображающим реальные сценарии применения при анализе работы JavaScript. Новая версия 3.0 может стать в этом плане ещё лучше.

Данный инструмент является итогом совместных усилий разработчиков Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey и WebKit/JavaScriptCore при сотрудничестве компании Microsoft. Первая версия вышла представлена в 2014 году от разработчиков движка WebKit. Версия 2.0 в 2018 году стала плодом совместной работы Apple и Google.

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Цель этого инструмента в том, чтобы пользователи могли получить представление о производительности при работе в интернете. В очередной версии бенчмарк лучше вычисляет баллы и отображает подробные результаты большего числа рабочих нагрузок.

Тесты не могут в полной мере смоделировать работу в сети, но разработчики утверждают, что взяты наиболее распространённые среди пользователей сценарии применения. Среди новых симулируемых нагрузок приложений для формирования списков дел, новостной сайт приложение с диаграммами и информационными панелями.