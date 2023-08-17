Firefox наконец-то смог опередить Google Chrome.

Браузер Mozilla Firefox впервые обогнал Chrome от Google, но только в тесте Javascript, который проводится уже несколько десятилетий. Инструмент SunSpider проводит 26 индивидуальных тестов. Измеряется средняя скорость браузера.

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До сих пор Firefox значительно отставал от Chrome, как показывает график с сайта AreWeFastYet.com. Скачок произошел в конце июня, предположительно с выходом Firefox 114.0.2 (последняя версия — 116.0.2).

Mozilla объявила об успехе в своем блоге разработчиков Firefox Nightly News со словами: «Теперь мы, похоже, обгоняем Chrome в тесте JavaScript SunSpider». Кроме того, улучшена скорость загрузки HTTP/2, сообщает команда. HTTP/2 — это протокол для быстрой передачи данных в сети, необходимый для создания сайтов в браузере.

Однако инструмент SunSpider немного устарел, поэтому также следует взглянуть на другие тесты производительности. В гораздо более современном и значимом тесте JavaScript JetStream 2 у Firefox нет шансов против Chrome.

JetStream 2 выполняет 64 отдельных теста. Помимо прочего, он проверяет, насколько быстро браузер запускается, выполняет код и все ли работает гладко. В этом тесте показатели Chrome немного ухудшились, но браузер по-прежнему значительно опережает Mozilla.

Гонка между двумя браузерами за лидерство на рынке продолжается уже много лет. Только в июле Firefox смог ненадолго обогнать Chrome в тесте Speedometer. Тест проверяет, насколько быстро пользователи взаимодействуют с сайтами, такими как Twitter.

Тем не менее, Chrome, кажется, улучшил свои показатели за очень короткое время и смог оттеснить Firefox от лидерства через 2 недели. Однако в целом производительность обоих браузеров значительно улучшилась.