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Chrome больше не является самым быстрым браузером в тесте SunSpider
Firefox наконец-то смог опередить Google Chrome.

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Браузер Mozilla Firefox впервые обогнал Chrome от Google, но только в тесте Javascript, который проводится уже несколько десятилетий. Инструмент SunSpider проводит 26 индивидуальных тестов. Измеряется средняя скорость браузера.

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До сих пор Firefox значительно отставал от Chrome, как показывает график с сайта AreWeFastYet.com. Скачок произошел в конце июня, предположительно с выходом Firefox 114.0.2 (последняя версия — 116.0.2).

Mozilla объявила об успехе в своем блоге разработчиков Firefox Nightly News со словами: «Теперь мы, похоже, обгоняем Chrome в тесте JavaScript SunSpider». Кроме того, улучшена скорость загрузки HTTP/2, сообщает команда. HTTP/2 — это протокол для быстрой передачи данных в сети, необходимый для создания сайтов в браузере.

Однако инструмент SunSpider немного устарел, поэтому также следует взглянуть на другие тесты производительности. В гораздо более современном и значимом тесте JavaScript JetStream 2 у Firefox нет шансов против Chrome.

JetStream 2 выполняет 64 отдельных теста. Помимо прочего, он проверяет, насколько быстро браузер запускается, выполняет код и все ли работает гладко. В этом тесте показатели Chrome немного ухудшились, но браузер по-прежнему значительно опережает Mozilla.

Гонка между двумя браузерами за лидерство на рынке продолжается уже много лет. Только в июле Firefox смог ненадолго обогнать Chrome в тесте Speedometer. Тест проверяет, насколько быстро пользователи взаимодействуют с сайтами, такими как Twitter.

Тем не менее, Chrome, кажется, улучшил свои показатели за очень короткое время и смог оттеснить Firefox от лидерства через 2 недели. Однако в целом производительность обоих браузеров значительно улучшилась.

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#chrome #firefox #sunspider
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Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
RandomXP
15:57
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Roditch
15:56
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Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:52
Потребность простая - играть, а учитывая мягко говоря слабоватость этого процессора по нынешним временам, то загружен он будет на 100% практически всегда.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:50
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Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:48
90 градусов на VRM через 5 минут тестирования... ну такое себе "тащение", задача стояла минимум 5 лет проработать, а лучше больше.
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
PanzerK
15:47
Как вы узнаете в следующей статье ни какого реального прироста там нет, по крайней мере между 1155 и 1151 он около нулевой и местами даже отрицательный, а это 3 и 6 поколение. Ну и надо быть психичес...
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
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