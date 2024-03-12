Южнокорейский производитель может изменить форму Galaxy Watch

Большинство связанных с платформой Android смарт-часов обладают круглыми экранами, которые напоминают классические часы. Согласно последней информации, Samsung может перестать выпускать подобные часы Galaxy Watch и сделать их экраны квадратными.

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С момента начала использования операционной системы Google Wear OS в 2021 году компания Samsung выпускала исключительно круглые часы. В прошлом она предлагала часы и других форм-факторов. Первое поколение часов Samsung Galaxy Gear было квадратным, как и Gear Live на платформе Android Wear. С момента выхода модели Gear S2 Samsung начала выпускать только круглые часы.

Издание SamMobile утверждает, что скоро это может измениться. Переход на квадратные часы рассматривается внутри компании, поэтому окончательное решение ещё могло не быть принято. Не исключено, что квадратными станут уже часы нынешнего года серии Galaxy Watch 7. Однако прежние утечки данных по этим часам не упоминали такого радикального изменения дизайна.

Что может заставить Samsung перейти на квадратные часы, не сообщается. С технической точки зрения платформа Wear OS поддерживает подобную форму экрана, но большинство приложений и программная оболочка Samsung One UI заточены под круглые циферблаты. Быть может, таким образом Samsung хочет составить более равноценную конкуренцию квадратным часам Apple Watch.

Появление нового поколения часов Samsung ожидается в июле вместе с умным кольцом Galaxy Ring.