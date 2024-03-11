Данная версия смартфона имеет уникальный набор аксессуаров в стиле известной в Корее игры, но в ограниченном 2000 устройств тираже

Samsung официально представила смартфон Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition, наконец-то выпущенный на внутреннем рынке компании в Южной Корее. Новый специальный выпуск был анонсирован в прошлом месяце и теперь официально выпущен в регионе.

Издание Blue Archive южнокорейского технологического гиганта является его очередным плодом коллаборации. На этот раз компания работала совместно с Nexon Games, чтобы представить этот комплект ограниченного выпуска. Напомню, что Blue Archive является тактической ролевой игрой. Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition выпущен с множеством аксессуаров и плюшек в специальной розничной упаковке. В этот комплект входят защитные чехлы, наклейки, небольшая коробка с персонажами Плана и Арона и многое другое. Есть даже акриловые подставки, беспроводные зарядные устройства, брелоки, а также эксклюзивные голоса Биксби и игровой реквизит. Новые аксессуары ограниченной серии были анонсированы на рынке Южной Кореи по цене 339000 вон, что примерно составляет 259 долларов США.

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Цветовая гамма некоторых аксессуаров также вдохновлена этими двумя персонажами Плана и Арона. Стоит отметить, что Samsung выпустит всего 2000 единиц Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition.

На данный момент все еще неясно, выпустит ли компания версию Galaxy S24 Ultra Blue Archive за пределами Южной Кореи. Мобильная игра, по мотивам которой создан данный смартфон, не очень популярна за пределами региона, поэтому глобального релиза телефон, скорее всего, не увидит. Возможно, что приобрести устройство пользователям других стран можно будет на одной из многочисленных электронных торговых площадок.