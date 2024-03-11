Среди флагманов Samsung самым популярным является самый дорогой Galaxy S24 Ultra

Как обычно бывает после появления флагманских смартфонов Samsung нового поколения, они входят в число лучших доступных для приобретения аппаратов. Модели 2024 года оказались весьма успешными. Хотя по внешнему виду они мало отличаются от прошлогодних предложений, улучшений в них хватает. В результате этого появляется статистика продаж этих устройств, которая должна порадовать производителя. Темпы продаж новых моделей опережают темпы продаж Galaxy S23 и Galaxy S22 за такой же промежуток времени с момента их появления на прилавках.

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На долю Galaxy S24 Ultra приходится 52% продаваемых аппаратов этой серии. Стандартный вариант и модель Plus получили доли 27% и 21% соответственно. В результате высокого спроса Samsung увеличила объём поставок с прежних 12 млн до примерно 13 млн. В отчёте сказано, что продажи новых аппаратов с 28 января по 17 февраля на 8% превзошли продажи прошлогодних Galaxy S23. В Европе эти продажи выросли на 28%, в Южной Корее на 22%, в США на 14%.

Пока продажи длятся менее двух месяцев и Samsung может рассчитывать на высокий спрос и далее.