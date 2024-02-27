Galaxy A55 получит более мощный процессор и улучшенное качество сборки

Выпущенный в прошлом году смартфон Samsung Galaxy A54 остаётся одним из лучших по продажам у этого производителя по всему миру. Скоро для него придёт время уступить свой пост более современной модели, сведений о которой становится всё больше. Очередную порцию информации опубликовал портал Winfuture.

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Ещё раньше появлялись изображения устройства с плоским экраном, как в последнее время принято на флагманах Samsung. Вертикальное расположение трёх задних камер осталось неизменным, а вот материал мог быть обновлён.

Рамка прежде была пластиковой, но теперь она может оказаться алюминиевой. В результате с 202 г аппарат потяжелеет до 213 г. Задняя панель будет выполнена из стекла. Размеры устройства немного вырастут и будут равны 161,1 x 77,4 x 8,2 мм против 158 ,2 x 76,7 x 8,2 мм у Galaxy A54.

Экран Super AMOLED имеет размер 6,6 дюйма и частоту 120 Гц. Должна быть защита от воды и пыли IP67, сканер отпечатков пальцев внутри экрана и стереодинамики.

Работает устройство на процессоре Samsung Exynos 1480 с четырьмя быстрыми ядрами на частоте 2,75 ГГц и четырьмя экономичными 2 ГГц. Это шаг вперёд по сравнению с Exynos 1380 с частотой 2,4 ГГц. Остаётся дождаться результатов одноядерного и многоядерного тестирования.

Базовая конфигурация предлагает 6 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, а максимальная 8/256 ГБ. Ёмкость батареи остаётся 5000 мАч, мощность зарядки 25 Вт.

Установлена система Android 14 с программной оболочкой Samsung One UI 6.1. Какие возможности искусственного интеллекта доберутся сюда по сравнению с флагманскими моделями Galaxy S24, пока неизвестно.

Камеры могут остаться неизменными. Это означает основную 50 Мп с апертурой f/1,8 и оптической стабилизацией. Рядом есть сверхширокоугольная камера 12 Мп с апертурой f/2,2 и макро 5 Мп f/2,4. Разрешение передней камеры должно сохраниться 32 Мп. Возможно, будут изменены сенсоры или программные возможности камер.

Стоимость аппарата ожидается около 449 евро. В Германии аппарат должен появиться в середине марта вместе с моделью Galaxy A35. Будут выпущены тёмно-синий, ледяной синий, белый и фиолетовый цветовые варианты.