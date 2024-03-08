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Audi Q4 e-tron 2024 сохранит прежнюю цену при росте мощности и запаса хода
Новый автомобиль Audi станет лучше за те же деньги

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Скоро в США дебютирует электромобиль Audi Q4 e-tron. В США он появится с увеличенным запасом хода и мощностью, а теперь стали известны и цены.

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Стоимость начнётся с $55200 за Q4 55 e-tron, не отличаясь от цены на модели 50 e-tron. Новый Sportback сохранил цену в $58200. Это редкий случай для последних лет, когда цены остались прежними при улучшенных характеристиках автомобилей нового поколения.

55 e-tron будет выдавать на 40 л.с. больше, а именно 335 л.с. Разгон до 100 км/ч будет достигаться за 5 секунд. Модели прошлого поколения на это требовалось на 0,8 секунды больше. Запас хода увеличился на 35,4 км и достигает 415 км.

Задний мост получил новый синхронный электродвигатель с постоянным возбуждением (PSM), благодаря чему выросла эффективность и мощность. Специальные компоненты отвечают за распределение масла и охлаждение трансмиссии. На внешней стороне статора находится водяное охлаждение.

Подвеска настроена на более плавную езду, руль предложит более динамичное вождение. Спортивный вид здесь обещан без ущерба для комфорта. Можно будет выбирать 21-дюймовые колёса с всесезонными шинами 235/45 и 255/40 спереди и сзади соответственно.

Q4 55 e-tron 2024 получит аккумулятор 82 кВт*ч (полезная ёмкость 77 кВт*ч). От 10 до 80% зарядка будет происходить за 28 минут. Максимальная мощность зарядки постоянным током выросла с 150 кВт до 175 кВт.

Будут доступны уровни отделки салона Premium, Premium Plus и Prestige, а также четыре цвета кузова.

Скоро будет представлен ещё один электромобиль-внедорожник, который займёт положение между Q4 e-tron и Q8 e-tron. Это Q6 e-tron на одной платформе с Porsche Macan EV, что означает высокий уровень мощности и производительности.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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