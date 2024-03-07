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Audi Q6 e-tron представят 18 марта
Новый электромобиль-внедорожник Audi премиального уровня на подходе

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Появилась официально подтверждённая информация о том, что автопроизводитель Audi 18 марта представит электромобиль Q6 e-tron. Это будет третий электромобиль-внедорожник немецкой компании.

В социальных сетях был опубликован тизер Audi. На нём можно разглядеть силуэт этого автомобиля и тонкие фары. Его ранее уже видели вживую, поэтому дизайн не должен стать сюрпризом. Этот дизайн напоминает прошлые модели немецкого автопроизводителя. Сходный внешний вид должен быть у будущего электромобиля Audi A4 и его преемника Audi A5.

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Что касается Q6 e-tron, в его основе лежит архитектура Premium Platform Electric (PPE), которая применяется также в Porsche Macan EV. Автомобиль Audi должен быть не таким спортивным.

Никаких технических характеристик названо пока не было, но можно рассчитывать на аккумулятор 100 кВт*ч, как в и Macan EV. За счёт архитектуры 800 В мощность зарядки будет достигать 270 кВт. Также можно рассчитывать на двигатель 630 л.с. и 833 Нм крутящего момента.

Комплектации начального и среднего уровня могут получить более скромные параметры, одна из комплектаций может иметь менее 500 л.с. Её могут получить модели S.

Внутри водители и пассажиры обнаружат 11,9-дюймовую виртуальную кабину Audi, информационно-развлекательный экран размером 14,5 дюйма и 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира. В составе интерьера применяются переработанные материалы для снижения нагрузку на окружающую среду. Ожидается наличие аудиосистемы Bang & Olufsen с 22 динамиками, проекционного экрана дополненной реальности и задних фар OLED.

#электромобили #audi
Источник: carbuzz.com
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