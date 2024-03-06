Флагманы Samsung 2019 года больше не поддерживаются

Компания Samsung среди производителей Android-смартфонов является лидером по продолжительности выпуска программных обновлений. В 2019 году были представлены модели Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite, которые было обещано обновлять на протяжении пяти лет. Обещание было выполнено и теперь срок их поддержки заканчивается.

Представленные в нынешнем году аппараты Galaxy S24 обещано обновлять уже на протяжении семи лет. Это означает, что на них будет установлено Android 21.

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В момент релиза Galaxy S10 и Note 10 было обещано выпускать на них новую версию Android на протяжении трёх лет и обновления безопасности на протяжении четырёх лет. Потом поддержка была продлена. Теперь Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite приближаются к дате завершения программной поддержки.

Теоретически это означает, что обладателям этих смартфонов лучше поменять их на нечто более современное. Обновления призваны закрывать находимые в системах уязвимости для обеспечения максимальной защиты персональных данных. Однако многие пользователи пренебрегают этим и продолжают работать с неподдерживаемыми устройствами.