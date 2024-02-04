Это видно из фото, которым поделился инсайдер Ice Universe.

Долгое время компания Samsung оснащала свои смартфоны лишь 8-ю гигабайтами оперативной памяти (не считая самые навороченные версии). Эта тенденция была заметна на протяжении пяти поколений (с Galaxy S10 до Galaxy S23) и прекратилась лишь на линейке Galaxy S24. Конечно, базовая версия все еще предлагается с таким объемом ОЗУ, однако в то же время, в свободной продаже имеется и версия с 12-ю гигабайтами ОЗУ, что не может не радовать.

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Что интересно, устройства данной линейки вполне могут обладать и 16-ю ГБ ОЗУ. Это доказывает новое опубликованное фото, предоставленное надежным инсайдером Ice Universe. На фото изображен Samsung Galaxy S24 с довольно внушительным объемом оперативной памяти. Оказалось, что энтузиастам (по словам самого информатора) удалось вдвое увеличить встроенный в устройство объем памяти типа LPDDR5X.

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Для достижения данного результата, им понадобилось всего лишь разобрать смартфон и просто заменить чипы памяти на аналогичные, но с двое большим объемом. Собственно, это все что от них потребовалось, ведь операционная система, как ни странно, полностью поддерживает такой объем ОЗУ. Единственное, во время разборки существует риск выхода из строя смартфона. С другой стороны, подобный апгрейд (при условии его дешевизны) кому-то может показаться вполне уместным.