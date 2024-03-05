Nintendo и Tropic Haze не стали доводить дело до суда

В феврале Nintendo подала в суд на компанию Tropic Haze за создание эмулятора для портативной игровой консоли Nintendo Switch под названием Yuzu. В результате стороны договорились урегулировать вопрос мирным путём. Это означает выплату денежной компенсации и устранение эмулятора.

Судебные документы показывают, что Tropic Haze выплатит Nintendo сумму в размере $2,4 млн. На продажу и распространение эмулятора был наложен запрет, как и на распространение его исходного кода. Все сотрудники компании получили запрет в будущем создавать программное обеспечение для обхода технической защиты Nintendo. Также Tropic Haze обязаны отказаться от доменов и информации, которые указывают на её запрещённый эмулятор.

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Иск против компании был подан 26 февраля в США. Nintendo обвиняла ответчика в нарушении Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). По словам Nintendo, эмулятор продвигал пиратство в играх в колоссальном масштабе.

Разработчики Yuzu опубликовали официальное заявление в своём аккаунте в Твиттере, где говорится о немедленном закрытии сервиса.