Steam Deck - одна из самых популярных портативных консолей в мире, и это не могло не насторожить одного из конкурентов AMD, компанию Nvidia, которая уже работает над потенциальным конкурентом.

С момента своего появления Steam Deck пользуется огромным успехом: миллионы предварительных заказов и положительные отзывы. Устройство, работающее на процессоре AMD APU, предлагает портативный и мощный игровой процесс, способный запустить большинство компьютерных игр. Тем не менее, Nvidia, ведущий производитель графических карт, заметно отсутствовал на рынке портативных игровых консолей. Вскоре ситуация может измениться, поскольку, по слухам, Nvidia планирует выпустить собственное носимое устройство.

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Согласно отчету ютубера Moore's Law Is Dead (MLID), который утверждает, что разговаривал с инсайдерами Nvidia, компания "серьезно рассматривает возможность создания новых портативных игровых устройств с использованием своей графической интеллектуальной собственности". Это будет первое портативное устройство на базе Nvidia со времен Nintendo Switch, в котором также используется чип Tegra от Nvidia.

Nvidia хочет создать собственного конкурента Steam Deck

Однако портативное устройство Nvidia не будет ограничиваться консольным рынком, так как MLID утверждает, что Nvidia "беспокоится о том, чтобы не упустить лодку, и мне прямо сказали, что они хотят работать с кем-то над портативным игровым устройством высокого класса". Ожидается, что это устройство будет конкурировать со Steam Deck и другими портативными игровыми ПК, такими как Ayaneo и GPD Win 3.

Пока неясно, кто станет партнером Nvidia, но MLID предполагает, что это может быть Asus, которая уже выпускает игровые ноутбуки и смартфоны с графическими процессорами GeForce от Nvidia. Однако Nvidia сталкивается с серьезным препятствием на пути к выходу на рынок портативных игровых ПК: у нее нет лицензии на производство процессоров x86, которые являются стандартом для компьютерных игр.

В отличие от AMD и Intel, которые могут объединить свои CPU и GPU в одном чипе, Nvidia потребуется отдельный процессор для своего устройства. MLID утверждает, что Nvidia "могла бы даже сотрудничать с Intel для создания игрового портативного устройства высокого класса", что решило бы проблему x86. Однако это также означает, что устройству потребуется больше охлаждения и энергии, поскольку CPU и GPU будут отдельными компонентами. Это может сделать устройство более громоздким и менее экономичным по сравнению с Steam Deck.