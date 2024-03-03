Китайский производитель портативных консолей AyaNeo анонсировал пару новых похожих устройств: Flip DS и Flip KB. Их роднит складной форм-фактор.

В начале 2000-х годов Nintendo выпустила КПК DS, который пользуется культовым статусом среди многих геймеров. Nintendo DS имеет два экрана. Нижний представляет собой сенсорный дисплей.

Теперь, примерно 20 лет спустя, китайский производитель Ayaneo готовится перезапустить Nintendo DS. Он анонсировал Ayaneo Flip, портативный компьютер, имеющий либо полноценную клавиатуру, либо второй дисплей. Это решение явно вдохновлено Nintendo DS и также может позволить играть в игры. Последняя информация о новинке поступила в начале года.

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Фото из открытых источников

Что бросается в глаза, так это встроенная клавиатура в версии Flip KB (вместо второго сенсорного дисплея). В версии Flip DS вывод второго изображения осуществляется на меньший по размеру дисплей, расположенный между элементами управления.

Ayaneo пока не сообщила никаких подробностей о характеристиках второго дисплея. По данным источников, портативный компьютер поступит в продажу в продажу в марте этого года по цене от $800 до $900. Это цена для ранних покупателей. В магазинах, вероятно, устройства будут стоить дороже.



