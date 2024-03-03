Геймеры устанавливают Windows 11 всё чаще

Показав значительный рост в нынешнем январе, в феврале операционная система Windows 11 замедлила своё распространение на платформе Steam. Опубликован ежемесячный отчёт по различным аппаратным и программным компонентам пользователей этой игровой платформы.

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Windows 11 сейчас установлена у 41,96% геймеров. Это ниже январского показателя на 2,28%, но выше значения годичной давности на 9,9%. Участники опроса выбираются случайным образом, поэтому неизбежны погрешности.

Windows 10 продолжает лидировать, но отрыв от Windows 11 постоянно уменьшается. При том в феврале система набрала 2,76% и её доля сейчас 54,19%. Имеются пользователи на Windows 7 64 бит, которых всего 0,57%. 0,09% компьютеров работают на Windows 8.1 64 бит.

На долю всех версий систем Windows приходится 96,91% пользователей Steam, что означает рост за месяц на 0,39%.

Среди видеокарт чаще всего применяется Nvidia RTX 3060. Самым распространённым объёмом оперативной памяти является 16 ГБ, процессоры чаще всего используют 6-ядерные, а разрешение мониторов 1920 x 1080.