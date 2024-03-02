Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Steam установлен новый рекорд «онлайна» — более 34 млн пользователей находились в сети одновременно
Steam бьёт рекорды регулярно.

реклама

Когда в 2020 году игровые сервисы, ключевым из которых является Steam, стали демонстрировать резкий рост, данное положение дел списывалось на период коронабесия, когда видеоигры остались единственным доступным для большинства средством развлечения. Коронабесие закончилось, а тенденция при этом, что любопытно, сохранилась: то есть, игровые сервисы не просто не стали откатываться на прежние показатели, а наоборот — продолжили рост.

реклама

Особенно хорошо это заметно по Steam, который регулярно устанавливает всё новые и новые рекорды «онлайна». Так, сегодня платформа установила очередной рекорд: в Сети одновременно присутствовало 34,299 млн пользователей, из которых примерно треть — 11,1 млн — находилась непосредственно в той или иной видеоигре.

С чем связан конкретно сегодняшний рекорд, не вполне понятно. Обычно Steam активно набирает пользовательскую базу во время различных масштабных распродаж или в периоды релиза ожидаемых суперблокбастеров. Не уверены, что очередной рекорд связан с проходящим сейчас в магазине Valve фестивалем «Динозавры против Роботов», но других весомых аргументов, по крайней мере, у нас, нет.

В прошлый раз рекорд «онлайна» в Steam был установлен в январе этого года в рамках рождественско-новогодней-зимней распродажи.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)
По данным исследования, 24 % цифровых версий игр для ПК ни разу не запускались после покупки
Valve подвела итоги деятельности Steam за 2023 год: успех Steam Deck OLED, масштабные обновления оболочки и многое другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
64
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
22
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
18
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
13
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
27
Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
6
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
14
В РФ стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra, а вот в США он продаваться не будет
2
Обзор Call of Duty: Modern Warfare 2 - Современная война продолжается
+

Сейчас обсуждают

Eppius
23:19
Тупое ничтожество не понимает что единственный путь для процветания ЕС это нейтральная Украина и нато в границах 1991 года плюс отмена всех санкций. Тогда у них снова будут дешевые энергоносители и...
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
Влад Иванов
23:16
Амогус дракон 👀👀👅👅👀
Правительство США начало расследование из-за возможной угрозы от импорта китайских автомобилей
Сергей Банцевич
23:11
17 это многовато, 12 само то. Такую шляпу уважают только дети и "колхозники"
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Eppius
23:10
Пусть гора хуанговских ускориелей ИИ подскажет им как снизить потребление и увеличить скорость. Для ИИ решить такой вопрос сущие пустяки
Следующее поколение графических ускорителей Nvidia может потреблять до 1000 ватт
Владислав Ефимов
23:02
3050 обычная стоит на пару тысяч дороже новой поделки на 6 гигов, не надо верить таким статьям
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
DonCarleone
22:57
чем , чем, не станет больше ЕС и всё, это их конец будет
Глава МИД Литвы заявил, что не стоит исключать возможность отправки европейских войск на Украину
DonCarleone
22:55
ХАхахаахааа, смешно уже это читать, как они отправляют свои войска на окраину, не смешите наши тапки...нашли чем пугать
Глава МИД Литвы заявил, что не стоит исключать возможность отправки европейских войск на Украину
DonCarleone
22:54
объявить импичмент стране, не справились они....
Главком Сырский пообещал уволить комбригов, виноватых в отступлении ВСУ
DonCarleone
22:53
ЕС при любом раскладе будет опущена
Глава МИД Франции заявил, что победа России на Украине повлечёт за собой большие финансовые потери для ЕС
Олесь Кука
22:41
Не плакай, бульбашик https://m.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем