Steam бьёт рекорды регулярно.

Когда в 2020 году игровые сервисы, ключевым из которых является Steam, стали демонстрировать резкий рост, данное положение дел списывалось на период коронабесия, когда видеоигры остались единственным доступным для большинства средством развлечения. Коронабесие закончилось, а тенденция при этом, что любопытно, сохранилась: то есть, игровые сервисы не просто не стали откатываться на прежние показатели, а наоборот — продолжили рост.

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Особенно хорошо это заметно по Steam, который регулярно устанавливает всё новые и новые рекорды «онлайна». Так, сегодня платформа установила очередной рекорд: в Сети одновременно присутствовало 34,299 млн пользователей, из которых примерно треть — 11,1 млн — находилась непосредственно в той или иной видеоигре.

С чем связан конкретно сегодняшний рекорд, не вполне понятно. Обычно Steam активно набирает пользовательскую базу во время различных масштабных распродаж или в периоды релиза ожидаемых суперблокбастеров. Не уверены, что очередной рекорд связан с проходящим сейчас в магазине Valve фестивалем «Динозавры против Роботов», но других весомых аргументов, по крайней мере, у нас, нет.

В прошлый раз рекорд «онлайна» в Steam был установлен в январе этого года в рамках рождественско-новогодней-зимней распродажи.