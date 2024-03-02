Ради защиты данных можно пожертвовать устройством

Специалисты из университета Вермонта создали механизм самоуничтожения, после активации которого устройство выходит из строя. Это может использоваться как для защиты данных, так и как способ борьбы с подделками.

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Об этой разработке было рассказано в рамках Международной конференции IEEE по твердотельным схемам (ISSCC) в Сан-Франциско. Она работает совместно с физически неклонируемыми функциями (PUF). Уникальные характеристики транзисторов используются для создания кода, который напоминает неповторимый цифровой отпечаток пальца.

Если зафиксирован взлом, система способна повышать рабочее напряжение цепей для запуска электрогенерации. Атомы металла выбрасываются со своих мест и создаются размыкающие цепи пустоты. Напряжение от меньше чем 1 В может подниматься до 2,5 В, что приводит к короткому замыканию и выходу схем из строя. Исследователи применяли сканирующий электронный микроскоп для клонирования PUF на основе SRAM.

В университете Техаса исследователи тем временем нашли возможность маскировать исходящие от энергетических и электромагнитных источников сигналы. В рамках тестирования после 500 попыток исследователем удалось перехватить ключ незащищённого чипа. Когда сигналы маскировались, взломать ключ не удалось даже при 40 млн попыток.