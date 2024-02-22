Xiaomi 14 Ultra получил двусторонние спутниковые звонки и текстовые сообщения

Вслед за появлением смартфона 12S Ultra и 13 Ultra компания Xiaomi представляет флагманскую модель 14 Ultra последнего поколения. Навёрстывая отставание от конкурентов, китайский производитель установил здесь 1-дюймовый сенсор второго поколения Sony LYT-900. Это лишь второй смартфон с ним, первым является Oppo Find X7 Ultra. При этом аппарат Xiaomi имеет преимущество за счёт переменной апертуры до f/1,63.

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Не считая апертуры f/2.5 на новой камере-перископе 120 мм, остальные три задние камеры остались прежними, что означает использование сенсоров Sony IMX858. Новинкой становится нейронный чип Xiaomi AISP, который может являться первой вычислительной платформой на основе больших вычислительных моделей ИИ для фотографирования. Применяются четыре большие модели: FusionLM, ToneLM, ColorLM и PortraitLM. Они отвечают на точность результатов, в том числе при использовании цифрового зума от 30x.

Установлен кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 5300 мАч, который занимает место на 8% меньше прежнего. Повышение автономности обещано на 17%. Мощность проводной зарядки составляет 90 Вт, беспроводной 80 Вт. До 50% устройство заряжается за 12,5 минут.

Рамка из алюминиевого сплава 6M42 призвана защищать устройство от изгибов. Xiaomi уверяет, что она прочнее титановой рамки iPhone 15 Pro на 8%.

Ещё для защиты есть стекло Dragon Crystal поверх экрана AMOLED размером 6,73 дюйма с разрешением 3200 x 1440 и частотой 120 Гц. Покрытие из веганской кожи якобы является в шесть раз более износостойким с защитой от загрязнений и пожелтения под воздействием ультрафиолетовых лучей. Все разновидности аппарата обладают защитой от воды и пыли IP68.

Поверх Android установлена программная оболочка HyperOS. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с двухконтурной испарительной камерой для охлаждения, в том числе модулей камер. Чип Xiaomi Surge T1 призван увеличить скорость мобильной связи на 37%, Wi-Fi и Bluetooth на 16%.

Поддерживаются двусторонние спутниковые звонки и переписка, скорость подключения выросла на 29%. С носимых устройств можно отправлять данные о местоположении и медицинских показателях организма, если вы вдруг заблудитесь. Скорее всего пока это будет предлагаться только в Китае.

Версии с веганской кожей и керамикой стоят от 6499 юаней за 12/256 ГБ и 7799 юаней за 16 ГБ/1 ТБ. Титановая версия дороже на 1000 юаней.

Дополнительно предлагается комплект для фотосъёмки с кнопкой затвора и батареей 1500 мАч. Появилась кнопка записи видео. Этот аксессуар стоит 699 юаней.