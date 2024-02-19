Запросы на разблокировку будут рассматривать всего 12 часов в неделю

Чем больше устройств продаёт производитель, тем больше приложений выпускают для них разработчики программного обеспечения и отдельные пользователи. Устройств Xiaomi продаётся очень много, поэтому для них популярны кастомные прошивки. Однако Xiaomi ввела для борьбы с ними ограничения на разблокировку загрузчика. Одним из последних ограничений является возможность разблокировки только во вторник и четверг.

Путь к разблокировке загрузчиков Xiaomi и до того не был усеян розами. Необходимо быть обладателем активного аккаунта Xiaomi возрастом не менее 30 дней. Разблокировать загрузчик можно максимум на трёх устройствах в год. Делать это нужно не самостоятельно, а запросить разрешение у сотрудников компании. Они должны признать запрос обоснованным.

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Эти запросы теперь будут рассматриваться во вторник и четверг с 10:00 до 16:00. Это относится только к устройствам на территории Китая.

Прежде аппараты Xiaomi с разблокированными загрузчиками продолжали получать программные обновления, но теперь это в прошлом. Для возврата обновлений нужно снова заблокировать загрузчик.