Новый планшет Xiaomi получит экран LCD с соотношением 3:2 и частотой 144 Гц

Ранее предполагалось, скоро компания Xiaomi выпустит свой очередной планшет. Теперь официально подтверждено, что в Китае анонс состоится 22 февраля. Модель Xiaomi Pad 6S Pro будет представлена одновременно со смартфоном Xiaomi 14 Ultra.

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Появились официальные изображения, на которых можно познакомиться с внешним видом передней стороны планшета. Скорее всего его дизайн не отличается от дизайна моделей прошлого года Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max. Будут предложены такие же аксессуары, то есть стилус и магнитная клавиатура.

Размер жидкокристаллического экрана планшета составит 12,4 дюйма, разрешение 3K, соотношение сторон 3:2, частота 144 Гц, максимальная яркость 900 нит. Установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2, максимальная конфигурация будет 16 ГБ/1 ТБ.

Ёмкость батареи названа пока не была, зато известна мощность зарядки в 120 Вт. Можно будет подключаться к другим устройствам Xiaomi, поскольку на всех них используется система Android с оболочкой HyperOS. Также здесь будет поддержка стандарта связи Wi-Fi 7.

Ничего пока не сообщается в камерах, хотя для планшета это не самое важное. Не исключено, что здесь по-прежнему будет основная камера 50 Мп и передняя 20 Мп. Получение сертификатов разных организаций намекает на то, что планшет будет продаваться и за пределами Китая.