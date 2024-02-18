Автоматизация производства Xiaomi выходит на новый уровень

В Пекине состоялся запуск наиболее продвинутого завода компании Xiaomi, производственная линия которого способна выпустить свыше 10 млн флагманских смартфонов в течение года. Это первое столь крупное предприятие Xiaomi подобного рода, которое значительно повышает амбиции китайской компании на рынке смартфонов.

Об этом стало известно за несколько дней до анонса смартфона Xiaomi 14 Ultra, который состоится 22 февраля. Технологии из смартфонов Xiaomi 14 Bay Blue и 14 Ultra были опробованы на этом предприятии.

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Здесь используются 96,8% собственного оборудования Xiaomi для тестирования компонентов и упаковки, а также на 100% своё программное обеспечение. Это означает высокий уровень автоматизации и оцифровки производственного процесса, самоанализ и принятие решений при анализе информации в реальном времени. Завод словно учится и развивается, обеспечивая высокий уровень качества и эффективности.

В 2019 году Xiaomi ввела в эксплуатацию свой первый интеллектуальный завод, но нынешний превосходит его по масштабам. Его площадь в 10 раз больше и установлена интеллектуальная производственная линия второго поколения для смартфонов. Здесь делается всё, от монтажа и тестирования печатных планов до окончательной сборки, упаковки и даже доставки на сумму около 60 млрд юаней в год.