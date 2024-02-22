Страница входа в аккаунт Google стала выглядеть более современно

На этой неделе Google начинает распространение обновлённого варианта страницы входа в аккаунт. Теперь будет применяться дизайн Material You при входе в учётную запись Google в почтовом сервисе Gmail и других. Также изменение вступает в силу для пользователей мобильных устройств и веб-браузеров.

Если прежде поле для входа в аккаунт располагалось вертикально, то теперь его перевернули. Логотип «G» перенесли налево, а команды «Войти» и «Использовать свою учётную запись Google» разместили под ним. Справа есть текстовое поле для ввода адреса электронной почты или телефонного номера. Рядом кнопка для тех, кто забыл параметры входа, гостевой режим, ссылка на создание аккаунта и кнопка «Далее».

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Весь интерфейс находится внутри прямоугольника со скруглёнными углами. Кнопка «Далее» получила привычную для экосистемы Google овальную форму.

Изменение дизайна затронет всех обладателей персональных аккаунтов Google и пользователей Workspace. На его распространение уйдёт как минимум 15 дней. Все пользователи должны увидеть новый дизайн не позднее 4 марта.

Ключи доступа на странице входа в аккаунт Google не указаны в качестве опции. Они являются вариантом входа по умолчанию, так как Google считает их более безопасными и быстрыми.