Google открыла доступ к открытой версии своей ИИ-модели Gemini, которая может генерировать тексты, анализировать данные, создавать графику и многое другое. Gemma будет доступна для исследователей, разработчиков и обычных пользователей через специальный интерфейс на сайте Google.

Компания Google анонсировала запуск Gemma — открытой версии своей мощной ИИ-модели Gemini, которая способна генерировать тексты на различные темы, анализировать данные, создавать графику и многое другое. Gemma, что означает Generative Multimodal Model, будет доступна для исследователей, разработчиков и обычных пользователей через специальный интерфейс на сайте Google.

Gemini — это ИИ-модель четвертого поколения, основанная на технологии трансформеров, которая может работать с разными типами данных, такими как текст, изображения, аудио, видео и табличные данные. Gemini может не только генерировать содержимое по заданному запросу, но и отвечать на вопросы, решать задачи, суммировать информацию, переводить тексты и даже создавать оригинальные произведения искусства. Gemini также способна учитывать контекст, тональность и стиль при генерации текстов, а также адаптироваться к предпочтениям и обратной связи пользователя.

Google заявила, что целью создания Gemma было дать возможность широкой аудитории познакомиться с потенциалом искусственного интеллекта и его применением в различных сферах жизни. Компания также подчеркнула, что Gemma соблюдает высокие стандарты этики, безопасности и конфиденциальности, и не будет использоваться для создания вредоносного или незаконного контента. Google также призвала пользователей Gemma соблюдать правила пользования сервисом и уважать авторские права.



Gemma уже вызвала большой интерес в научном и творческом сообществах, а также среди обычных пользователей, которые хотят испытать свои способности и воображение с помощью ИИ. Некоторые из примеров того, что Gemma может сделать, можно посмотреть на официальном сайте Google, а также на специальном YouTube-канале, посвященном Gemma. Google также обещала регулярно обновлять и улучшать Gemma, а также добавлять новые функции и возможности.