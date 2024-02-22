После финансового отчёта стоимость акций Nvidia выросла на 10%

Компания Nvidia огласила свои финансовые показатели по итогам последнего квартала 2023 года. Результаты ещё раз демонстрируют, насколько хорошо идут дела Nvidia в свете повсеместного распространения искусственного интеллекта. Доход компании по итогам квартала составил $22 млрд, тогда как разводнённая прибыль без учёта GAAP на акцию равна $5,16. Аналитики перед публикацией ожидали увидеть числа $20,6 млрд и $4,64 соответственно, так что результаты оказались выше самых лучших ожиданий.

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Взрывной рост Nvidia начался ещё в 2022 году и продолжается по сей день. Чистая прибыль за квартал показала рост на 769% по сравнению с аналогичным кварталом годичной давности. Размер чистой прибыли по GAAP составил $12,3 млрд.

На протяжении третьего квартала подряд Nvidia бьёт свой рекорд по прибылям и доходам. Локомотивом роста компании являются датацентры, которые принесли ей доход в размере $18,4 млрд за квартал. Годом ранее в последнем квартале этот результат составлял только $3,6 млрд. Рост за год составил 409%. На втором месте среди подразделений находится Professional Visualization с ростом за год на 105%.

На фоне таких внушительных показателей игровое подразделение выглядит весьма скромно. Доход вырос за год на $1 млрд или 56%, что является не особо впечатляющим значением. Спрос на видеокарты сейчас не слишком высокий, поскольку предстоит ещё продать имеющиеся запасы.

В сегменте датацентров почти половина денег пришла от крупных облачных провайдеров. Они используют процессоры Nvidia Hopper для обучения и развёртывания больших языковых моделей, механизмов рекомендаций и приложений с генеративным искусственным интеллектом.

Прогноз самой компании на нынешний квартал говорит о доходе в $24 млрд, тогда как аналитики ждут $22,2 млрд.

Не прошло и часа с момента объявления результатов минувшего квартала, как стоимость акций компании выросла на 10%.