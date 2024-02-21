Спекулянты с нетерпением ждут квартального отчёта компании.

До публикации компанией NVIDIA квартального отчёта осталось около суток, и напряжённое ожидание этого события уже отправило курс акций компании в небольшое снижение, но Reuters уточняет, что активность инвесторов за предыдущие 30 торговых сессий в любом случае сделала ценные бумаги этой компании самыми продаваемыми на американском фондовом рынке. Ранее такой статус удерживала компания Tesla.

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Источник изображения: NVIDIA

На протяжении 30 последних торговых сессий ежедневно владельцев меняли акции NVIDIA на сумму $30 млрд в среднем. У Tesla данный показатель не превышал $22 млрд в день. Недавно получив статус третьей по величине капитализации компанией на фондовом рынке США, NVIDIA притягивает как внимание тех, кто делает ставку на дальнейший рост курса акций, так и тех, кто готов заработать на их падении. В среднем, как подсчитали аналитики Susquehanna, инвесторы рассчитывают на 17-процентный рост курса акций NVIDIA после публикации квартального отчёта, либо на их 15-процентное падение. Сумма, которая стоит на кону, может достигать $200 млрд, поэтому от квартальной отчётности NVIDIA зависит многое.