Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA стали самыми продаваемыми на фондовом рынке США
Спекулянты с нетерпением ждут квартального отчёта компании.

реклама

До публикации компанией NVIDIA квартального отчёта осталось около суток, и напряжённое ожидание этого события уже отправило курс акций компании в небольшое снижение, но Reuters уточняет, что активность инвесторов за предыдущие 30 торговых сессий в любом случае сделала ценные бумаги этой компании самыми продаваемыми на американском фондовом рынке. Ранее такой статус удерживала компания Tesla.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

На протяжении 30 последних торговых сессий ежедневно владельцев меняли акции NVIDIA на сумму $30 млрд в среднем. У Tesla данный показатель не превышал $22 млрд в день. Недавно получив статус третьей по величине капитализации компанией на фондовом рынке США, NVIDIA притягивает как внимание тех, кто делает ставку на дальнейший рост курса акций, так и тех, кто готов заработать на их падении. В среднем, как подсчитали аналитики Susquehanna, инвесторы рассчитывают на 17-процентный рост курса акций NVIDIA после публикации квартального отчёта, либо на их 15-процентное падение. Сумма, которая стоит на кону, может достигать $200 млрд, поэтому от квартальной отчётности NVIDIA зависит многое.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)
Темпы роста выручки NVIDIA уже к лету могут начать замедляться
Китайские власти усилят контроль над развитием полупроводниковой отрасли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
56
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
18
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
8
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
29
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
25
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
15
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
64

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
04:59
что мешает? от 50к 144гц 4к полно ..IPS 10bit
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Sergei Eremeev
04:58
сможешь доказать что земля круглая ?
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Sergei Eremeev
04:57
очень интересно ))) как долго вы сидели на 19ке 1280? я такие моники видел в 2007 году ))))
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Виталий Шелег
04:38
За то рубль с 2003 по 2024 просел в 31%🤣
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
Мохнатый
04:36
После Тайваня китайцы "откусят" Сибирь. Аппетит приходит во время еды...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Сергей Фирсов
04:30
моя ванна является отдельным юридическим лицом и она должна нести ответственность за затопления соседей. моя бомба является отдельным юридическим лицом и пострадавшие должны обращаться за компенсации ...
Air Canada проиграла суд клиенту из-за ложных обещаний своего чат-бота
Johan_888
04:25
Как показывает практика санкции ООН ничего не значат, так что насрать.
Путин в знак "особых личных отношений" подарил автомобиль Ким Чен Ыну
dagnoparte
04:21
Так может этого и ждём))) Китай становится мировым лидером в производстве чипов, а доставка до ес трансиб + северный морской путь и пусть филиппинцы сосут бибу. Мы сейчас ещё братьям хуситам ракетами ...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
dagnoparte
04:10
Ну почему сразу анекдот? Они же считают не только тайванцев, но и филиппинцев, индонезийцев и т.д. всех своих вассалов, т.е. паритет будет соблюдён, за это даже не переживай
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Sergo Kupatadze
03:57
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем