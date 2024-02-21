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ddr22
NVIDIA присоединилась к консорциуму Института безопасности искусственного интеллекта США
Компания имеет опыт работы с правительствами, исследователями и индустрией, и стремится обеспечить ответственное развитие ИИ.

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Компания NVIDIA присоединилась к консорциуму Института безопасности искусственного интеллекта США (AISIC), с целью продвижения безопасного и надежного искусственного интеллекта. Работая в партнерстве с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) и другими членами консорциума, NVIDIA будет содействовать созданию инструментов, методологий и стандартов для безопасной разработки и внедрения ИИ.

Компания имеет опыт работы с правительствами, исследователями и индустрией, и стремится обеспечить ответственное развитие ИИ. 

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НVIDIA активно работает над обеспечением безопасности ИИ и уже представила программное обеспечение NeMo Guardrails, которое помогает безопасно использовать большие языковые модели. Компания также поддерживает добровольные обязательства по безопасности ИИ, предложенные правительством США, и вложила $30 млн в программу Национального научного фонда США, направленную на расширение доступа к инструментам для ответственных исследований в области ИИ. Члены консорциума AISIC, включая NVIDIA, будут обмениваться знаниями и работать над ускорением инноваций в области надежного ИИ.

#nvidia
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NVIDIA посвятит мероприятие GTC 2024 обсуждению технологий в сфере ИИ и нейросетей
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