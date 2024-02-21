И не только за счёт любителей игр.

Накануне завтрашнего квартального отчёта NVIDIA ресурс CNBC взялся обобщить прогнозы аналитиков, собранные LSEG, и касающиеся динамики выручки этой компании на различных направлениях деятельности. В целом, как считается, компания по итогам прошлого квартала увеличила выручку на 240% до $20,6 млрд, причём $17,06 млрд из них пришлись на серверный сегмент. Профильная выручка на серверном направлении должна была увеличиться почти в четыре раза, если верить прогнозам экспертов, опрошенных LSEG.

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Источник изображения: NVIDIA

Чистая прибыль компании могла заметно вырасти в годовом сравнении с $1,41 до $10,5 млрд, а норма прибыли NVIDIA уже в третьем квартале достигла 74%, поэтому в четвёртом могла продвинуться ещё выше. В игровом сегменте выручка NVIDIA по итогам прошлого квартала, как ожидается, увеличилась на 49% до $2,72 млрд. Аналитики предупреждают, что отчасти подобная динамика обусловлена и ажиотажем на рынке ускорителей вычислений. Как и в случае с майнингом криптовалюты, часть игровых видеокарт NVIDIA старших моделей используется для работы с системами искусственного интеллекта — особенно в Китае, куда поставки ускорителей по легальным каналам ограничены, и где процветает кустарная переделка игровых видеокарт в специализированные ускорители.