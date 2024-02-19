Известный производитель устройств для домашней уборки Roborock предлагает роботы-пылесосы нового поколения P10S и P10S Pro. Они призвана заменить прежние модели P10 и P10 Pro.

Флагманская версия P10S Pro получила двойные телескопические механические рычаги для улучшения уборки по краям и углам пола, что позволяет охватывать 98,8% поверхности. Также здесь есть самоподдерживающаяся системы подметания с вращающимися внутрь двумя щётками и мощностью всасывания 11 кПа.

Такая система позволяет повысить эффективность уборки за счёт всасывания, разворачивания и разрезания мусора. Особенно это полезно в домах с коврами и домашними животными. Степень стерилизации составляет 99,7% при промывке устройства водой температурой 60°C.

Степень стерилизации поверхности при работе пылесоса составляет 99,99%. Компактный корпус подходит для разных окружающих условий, а за оптимизацию уборки отвечает Roborock SmartPlan AI. Базовая станция промывает пылесос горячей водой, автоматически собирает пыль и пополняет запасы воды.

Модель P10S получила мощность всасывания 7 кПа и щётку из мягкой резины. Здесь есть антибактериальная система, степень стерилизации пола также составляет 99,99%. Поддерживаются голосовые команды и интеграция с умными устройствами. Режим уборки Pet Mode 3.0 предназначается для помещений с домашними животными.