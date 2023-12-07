Новая модель имеет мощность всасывания до 7000 Па, самоочищающуюся док-станцию ​ и камеру для видеозвонков.

Представленный робот-пылесос Roborock Q Revo MaxV уже доступен для приобретения в различных странах, включая Сингапур. По слухам, в январе на выставке CES 2024 он будет представлен брендом как одно из новых устройств. Модель Q Revo MaxV имеет схожий дизайн с последним выпуском L20 Ultra от Dreame, который также является частью экосистемы Xiaomi.

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Основные особенности робота включают мощность всасывания до 7000 Па, наличие резиновой роликовой щетки, скорость работы до 200 об/мин и швабру FlexiArm для эффективной очистки углов. Швабра может подниматься на 10 мм, чтобы избежать разбрызгивания воды при обнаружении коврового покрытия. Робот также оснащен самоочищающейся док-станцией с функцией горячей стирки и сушки при температуре до 60°C, что позволяет удалять масляные пятна. Кроме того, док-станция может опустошать мусорный бак и бак с грязной водой, а также заполнять резервуар для воды .Среди других функций робота - преодоление препятствий благодаря искусственному интеллекту, использование навигации LDS, время автономной работы до 180 минут и возможность осуществлять видеозвонки в режиме реального времени через встроенную камеру, которую можно использовать, например, для слежки за домашними животными.

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Управление устройством можно осуществлять с помощью различных голосовых помощников (например, Hello Rocky, Alexa и Google Assistant), а также через приложения для телефонов, Apple Watch или виджет лаунчера. Roborock Q Revo MaxV доступен для приобретения в Сингапуре по специальной цене 1 399,90 сингапурских долларов (~ 97 000 рублей), а розничная цена составляет 2599,90 сингапурских долларов (~ 180 000 рублей). Информация о дате и цене продажи робота в Европе пока неизвестна.