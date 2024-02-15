Желающих сменить мобильную платформу Google на устройства Apple остаётся немало

В последние годы доля аппаратов iPhone постепенно увеличивается и в результате по итогам прошлого года Apple вышла на первое место по объёму продаж, опередив Samsung. При этом оказалось, что с Android на iPhone в 2023 году перешло меньше пользователей, чем в 2022 году.

Отчёт CIRP показал, что в прошлом году 13% покупателей новых iPhone прежде владели аппаратами на Android. В 2022 году таких было 15%, что стало рекордным показателем за 5 лет. Причина может быть в том, что флагманские смартфоны на Android не принесли никаких революционных новшеств, в том числе складные модели. Впрочем, это же относится и к последнему поколению iPhone.

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В целом можно сделать вывод, что большинство пользователей на протяжении многих лет остаются на привычных для себя операционных системах. Даже смена смартфона в рамках одной системы может приводить к определённым неудобствам, но переход с одной платформы на другую может заставить заново покупать привычные приложения и игры, а также привыкать к особенностям разных систем.