Apple может объединить бюджетную и флагманскую серии смартфонов.

Недавно в сети появились интересные слухи о том, что Apple может объединить линейки смартфонов iPhone 16 и iPhone SE. Известный инсайдер Majin Bu on X сообщил, что компания работает над моделями iPhone 16 SE и iPhone 16 SE Plus. Эти гаджеты должны стать бюджетными версиями флагманских iPhone 16 с почти идентичным дизайном.

Ранее ходили слухи о полном ребрендинге iPhone SE со сменой классического дизайна на безрамочный. Однако новая информация опровергает это. Согласно Маджину Бу, iPhone 16 SE получит тот же стильный дизайн, что и старшие модели iPhone 16, включая динамический островок на фронтальной панели. При этом на задней крышке будет лишь одна камера вместо двух модулей у обычных iPhone 16.



Кроме того, в iPhone 16 SE останется 60-Гц дисплей и меньшая по емкости батарея. Экономия нужна для снижения цены. Зато покупатели смогут получить современный дизайн по более доступной цене.



Интересно, что, помимо компактной модели iPhone 16 SE, Apple якобы готовит и увеличенный iPhone 16 SE Plus. Возможно, это означает отказ от выпуска iPhone 16 Plus в пользу более дешевого бюджетного варианта с большим экраном.



Объединение под единым дизайном поможет сэкономить на производстве и упростит логистику. А покупатели смогут получить премиальный внешний вид по низкой цене. Да, в iPhone 16 SE не будет топовых характеристик, зато он станет гораздо более привлекательным по сравнению с текущей моделью iPhone SE.



Что касается производительности новинки, то здесь также ожидаются сюрпризы. По слухам, в iPhone 16 SE может дебютировать новый бюджетный чип Apple A16. Он будет производиться по техпроцессу 4 нм (вместо 3 нм у старших iPhone 16) и получит упрощенную графическую подсистему.



Однако пока рано делать выводы, информация не подтверждена официально. Сам Majin Bu призывает отнестись к слухам с осторожностью. Вполне вероятно, Apple просто тестирует разные прототипы будущих смартфонов. Ближе к анонсу iPhone 2024 года мы узнаем, захватит ли волна унификации линейку iPhone SE или компания пойдет по иному пути.