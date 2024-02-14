Если информация верна, то серия претерпит существенное изменение дизайна и расширение модельного ряда

Будущая серия смартфонов iPhone 16 от Apple ознаменует заметный сдвиг в дизайне и функциях, отличаясь от своих предшественников свежим подходом к модулю камеры и модельному ряду.

Последняя утечка от Маджина Бу показывает переход от традиционного модуля камер к более оптимизированной вертикальной ориентации. Это не только обеспечивает элегантный минималистский внешний вид, но и приближает серию iPhone 16 к дизайнерским особенностям современных устройств на платформе Android.

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Согласно утечке, ожидается, что серия iPhone 16 получит пять различных моделей, что расширит ее ассортимент для обслуживания различных сегментов рынка. В линейку войдут модели: iPhone 16 SE, 16 Plus SE, iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max. Это расширение предполагает стратегическое объединение линейки продуктов iPhone SE с более широким ассортиментом iPhone 16, намекая на намерение Apple предложить потребителям больше возможностей в разных ценовых категориях.

Ожидается, что iPhone 16 SE и iPhone 16 Plus SE начального уровня будут иметь dynamic island, одну камеру, дисплей с частотой 60 Гц и немного уменьшенную емкость аккумулятора. Эти модели предназначены для захвата бюджетного сегмента.

Ходят слухи, что обычная модель iPhone 16 повысит удобство использования благодаря дисплею с частотой 120 Гц, системе с двумя камерами и увеличенному времени автономной работы, что делает ее привлекательным вариантом для рынка среднего класса.

Ожидается, что лучшие в серии модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут включать функции премиум-класса, устанавливая новые стандарты производительности и инноваций в смартфонах Apple. Более того, ожидается, что все модели кроме SE на этот раз будут оснащены батареями большего размера.

Компания Apple сохраняла один и тот же дизайн iPhone в течение нескольких лет без каких-либо существенных обновлений, и недовольство потребителей этой стагнацией было очевидно во время прошлогоднего запуска. Учитывая резкий рост мировых продаж, Apple, вероятно, сейчас считает подходящим моментом для представления нового дизайна, ожидая, что этот шаг не только оправдает ожидания потребителей, но и будет способствовать дальнейшему росту доходов.

Источник утечки также упомянул тестируемую модель iPhone похожую на iPhone XR, включая dynamic island и цветовую схему, аналогичную iPhone 15. По его словам, сначала он подумал, что это iPhone SE, но теперь в этом не уверен.