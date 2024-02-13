Обе модели 16 Pro будут предлагать более крупные дисплеи: 6,3 дюйма у 16 ​​Pro и 6,9 дюйма у 16 ​​Pro Max

По данным источников, модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь до 2 ТБ внутренней памяти. Однако объем памяти, доступной в базовых вариантах, не упоминается. Все модели iPhone 15, кроме Pro Max, в базовой конфигурации имеют 128 ГБ встроенной памяти.

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В настоящее время Samsung оснащает все свои флагманские модели объемом памяти минимум 256 ГБ. Единственными исключениями являются самые младшие модели Galaxy S и складные модели Galaxy Z Flip: первые также лишены самого быстрого хранилища UFS в варианте на 128 ГБ.

Возможно, больший объем памяти — не единственное преимущество следующих iPhone по сравнению с флагманами Galaxy. Apple также может перейти на сверхширокоугольную камеру с более высоким разрешением, и остается надеяться, что Samsung сделает тоже самое, поскольку сверхширокоугольная камера серии Galaxy S24 кажется устаревшей — это одна из немногих жалоб у пользователей.

Однако на данный момент ничего не подтверждено, и, учитывая настойчивость Apple в том, чтобы как можно дольше избегать крупных обновлений, весьма вероятно, что не все слухи о линейке iPhone 16 окажутся правдой.