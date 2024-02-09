Стоимость Apple Vision Pro в России начинается от 500000 руб

Минуло шесть дней с того момента, как в компании МТС начали принимать предварительные заказы на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro. В 24 городах страны заявку на устройство оставили примерно 500 человек. Естественно, максимальное количество заказчиков были из Москвы, а именно 47%. 12% желающих живут в Санкт-Петербурге, 5% в Нижнем Новгороде, 3% в Чебоксарах, столько же в Казани и Владивостоке.

Существуют версии этого устройства с объёмом хранилища 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цена на них в интернет-магазине компании МТС составляет 579990 руб, 629990 руб и 669990 руб соответственно.

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Первые покупатели получат свой заказ уже на следующей неделе. В МТС уверяют, что её цены одни из наиболее низких в России, поэтому ждут увеличения спроса. Также продавец даёт гарантию сроком на 1 год. Старт обычных продаж в рознице должен начаться в ближайшее время.

В компании Мегафон также обещают начать предлагать устройство дополненной реальности в своём интернет-магазине уже в ближайшем будущем. В магазине restore: предварительные заказы делаются по цене от 659990 руб, такая же цена в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

Исследования показало, что наиболее низкая стоимость устройства сейчас предлагается на сайте Cdek.shopping. Три конфигурации доступны за 478779 руб, 506703 руб и 534627 руб. Доставка осуществляется из Объединённых Арабских Эмиратов.

Некоторые аналитики утверждают, что эта гарнитура является самым важным новым устройством Apple со времён появления аппаратов iPhone первого поколения. Надев устройство на голову, человек продолжает видеть реальное окружение, а сверху находится трёхмерный интерфейс для взаимодействия с приложениями, работы в интернете, общения, просмотра видео и игр.