Apple работает над двумя прототипами складных устройств. Недавно подобные устройства презентовали конкуренты - Oppo, Google (Pixel Fold) и Motorola.

Согласно информации ресурса Apple Insider, Apple работает над двумя складными моделями iPhone. Слухи о том, что может появиться складной iPhone, циркулируют уже много лет. Конкуренты уже давно выпускают подобные модели. Так мог бы выглядеть новый iPhone. Изображение: Apple Insider

Ожидается, что складные iPhone появятся не раньше следующего года. Apple всё еще борется со всевозможными проблемами: одна из них — долговечность дисплея. Дизайн новинки основан на предшественниках iPhone, поэтому сложно преобразовать обычную конструкцию смартфона в складную. Вот почему некоторые эксперты ожидают не складной iPhone, а iPad с таким решением.

Apple уже обратилась как минимум к одному производителю компонентов для складного iPhone. Однако не исключено, что Apple вообще откажется от своего проекта «складного iPhone».

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Между тем конкурент Apple — Google — в июне прошлого года презентовал складной смартфон Pixel Fold. Устройство водонепроницаемое и имеет «прочный шарнир». У него 5,8-дюймовый внешний дисплей и 7,6-дюймовый складной внутренний экран. Tensor G2 SoC от Google является вычислительным блоком в Fold. Чип также есть в бюджетной модели Pixel 7a. Батареи должно хватить на 24 часа обычного использования или 72 часа в режиме пониженного энергопотребления.

Смартфон стоит $1700. Это меньше, чем рекомендованная производителем розничная цена Galaxy Z Fold 4, которая составляет более $1800. Устройство имеет не менее 256 гигабайт флеш-памяти.

Компания расширяет интерфейс AOSP с открытым исходным кодом собственными функциями. Прежде всего, следует упомянуть функции ИИ, которые можно запускать непосредственно на устройствах.

Начиная с Android 12L, Google работает над пользовательским интерфейсом, адаптированным для планшетов и складных устройств, который в будущем также будет перенесен на Android. Пока что только партнеры по аппаратному обеспечению, такие как Samsung, Xiaomi, Oppo или Motorola, могут использовать функции на своих складных устройствах и планшетах с их настраиваемыми пользовательскими интерфейсами.

Что касается Motorola, то компания чуть более года назад представила свою новую концепцию складного смартфона на выставке Lenovo Tech World. Экран можно изменить одним нажатием кнопки — мобильный телефон с 5-дюймовым дисплеем превращается в 6,5-дюймовое устройство. В уменьшенной версии телефон размером примерно с iPhone 13 Mini — в развернутой версии он почти такого же размера, как iPhone 14 Pro Max.

Объявление о новинке было сделано после того, как Motorola анонсировала смартфон Razr третьего поколения в Китае. Motorola находится на ранних стадиях разработки складного смартфона.

В 2021 году китайский производитель Oppo представил первое складное устройство компании: Find N.

Пит Лау, менеджер по продукции Oppo и Oneplus, видит в первых складных устройствах производителя будущее смартфонов, чье поначалу быстрое развитие достигло предела через десять лет.

По словам производителя, принцип простоты использования должен относиться как к закрытому, так и к открытому экрану. С помощью Find N Oppo «решила основные проблемы прежних складных смартфонов», такие как складка посередине дисплея и общая надежность устройства. Помимо прочего, производитель оптимизировал соединительные петли и дизайн дисплея.

Многие производители задается вопросом: «Что дальше будет со смартфонами?». Очевидно, что устройство должно быть стильным, с одной стороны, но также полезным и простым в использовании, с другой.