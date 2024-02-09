В 2024 году Apple хочет заняться связанным с искусственным интеллектом бизнесом и использовать ИИ для улучшения своего голосового помощника.

Microsoft и Google стремятся к доминированию в сфере искусственного интеллекта. Apple пока не принимает активного участия в этой сфере. Ситуация должна измениться в этом году.

В частности, голосовой помощник Apple Siri должен быть модернизирован с помощью генеративного ИИ. Об этом сообщает сама компания.

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Изображение: Apple



Google также объявила, что оснастит своего помощника собственным искусственным интеллектом Gemini. Голосовые помощники в последние годы практически не получили дальнейшего развития. С интеграцией ИИ ситуация может измениться.

Помимо Siri, искусственным интеллектом будут также оснащены Pages, Keynotes, Apple Music и Xcode. Подобно Copilot от Microsoft, презентации могут создаваться автоматически. В сочетании с «Сообщениями» Siri также может предлагать лучшие предложения по автозаполнению.

Очевидно, что Apple не хочет отставать от конкурентов. Google и Microsoft довольно поспешно представили свои функции ИИ, но смогли опередить конкурентов и создать новые продукты, благодаря которым продолжают получать прибыль.