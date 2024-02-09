Новый iPhone SE4 может получить черты дизайна от iPhone 16, включая Dynamic Island, и составить конкуренцию базовому iPhone 16.

В последнее время появилась информация о возможном дизайне нового бюджетного смартфона от Apple - iPhone SE4. Согласно недавним слухам, новинка может иметь некоторые черты дизайна модели iPhone 16, в том числе вырез Dynamic Island. Если это подтвердится, то iPhone SE4 будет самым современным в линейке Apple. Ранее считалось, что новый смартфон будет похож на модель iPhone 14 со своей челкой. Инсайдер Majin Bu утверждает, что новинка будет очень похожа на iPhone 16 не только по дизайну, но и по оформлению модуля камеры. Предполагается, что релиз iPhone SE4 состоится не раньше следующего года. Для Apple это может быть хорошим решением, поскольку позволит обновить дизайн бюджетного смартфона. Однако есть вероятность, что новая модель составит конкуренцию базовой модели iPhone 16, поэтому компании придется как-то упростить дизайн бюджетного аппарата по сравнению с базовым iPhone 16. Пока что все это лишь предположения, основанные на слухах от инсайдера. Инсайдер Majin Bu ранее уже предоставлял верные данные о новых устройствах Apple, поэтому его информации стоит доверять. Однако пока что это все еще на уровне слухов, и официальной информации от Apple не поступало.