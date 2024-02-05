Оценка запаса хода Porsche Taycan 2025 от независимых организаций пока отсутствует

Автопроизводитель Porsche объявил, что автомобиль Taycan 2025 сумел проехать в рамках испытаний в Калифорнии 587 км. Это более чем на 150 км превосходит запас хода модели прошлого поколения.

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Следует помнить, что это оценка самого производителя, а не Агентства по охране окружающей среды. Она была получена после испытаний четырёх автомобилей на дорогах США на протяжении трёх дней.

Тестовые автомобили обладали крупным аккумулятором Performance Battery Plus. Двигались они на максимальной скорости 120 км/ч в повседневных условиях.

Помимо увеличенного запаса хода, электромобиль предложит более быструю и надёжную зарядку. При максимальной мощности зарядки 300 кВт, что примерно на 30 кВт больше прежнего, от 10% до 80% электромобиль будет заряжаться менее чем за 20 минут против 22,5 минут прежде.

Это стало возможно благодаря архитектуре 800 В от Volkswagen, на которой основан также Audi e-tron GT. Производитель обещает, что автомобиль будет быстрее по сравнению со своим предшественником.

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Анонс ожидается в ближайшие недели. Наряду с другими должна быть представлена максимальная комплектация, которая ещё до начала производства серийных моделей сумела превзойти рекорд круга на трассе в Нюрбургринге, прежним обладателем которого был Tesla Model S Plaid.