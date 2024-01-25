Первый электрический кроссовер Porsche выходит в двух комплектациях

Один из популярных внедорожников, Porsche Macan, теперь доступен и в виде электромобиля. Седан Porsche Taycan стал первым у этого производителя электромобилем, но Macan будет ещё важнее. Его появление знаменует собой выпуск электромобиля Porsche премиального класса. Разработанная совместно с Audi платформа PPE 800 В будет основой крупных моделей Porsche.

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Поначалу будут предлагаться две модели: Macan 4 и более мощная Macan Turbo. В обоих случаях применяется двухмоторная полноприводная трансмиссия. Macan 4 имеет мощность 402 л.с. и крутящий момент 649,4 Ньютон-метр с ограниченной по продолжительности функцией повышения мощности. Turbo выдаёт 630 л.с. и крутящий момент 1129,4 Ньютон-метр.

Автопроизводитель утверждает, что система управления запуском позволяет Macan 4 разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с, а максимальная скорость составляет 218 км/ч. Macan Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с при максимальной скорости 259 км/ч.

Для питания электродвигателей обоих моделей используется литий-ионная батарея 95,0 кВт*ч. Подключение к зарядному устройству постоянного тока обеспечивает зарядку 270 кВт, что позволяет заряжаться от 10% до 80% за 21 минуту. Запас хода по рейтингу EPA пока не был оглашён, но на предсерийной модели удалось проехать 402 км. Возможно, запас хода будет около 482 км.

Эти автомобили имеют стандартную пневматическую подвеску с двухклапанными амортизаторами. С их помощью Porsche обещает найти баланс между комфортом и производительностью. На Turbo применяется задний дифференциал с электронной блокировкой, а также впервые дополнительная система рулевого управления задней осью. Она способна поворачиваться на 5°.

Длина автомобиля составляет 4,79 м, не намного длиннее варианта на бензиновом двигателе. Высота равна 1,62 м, колёсная база 2,89 м, на 8,6 см больше прежнего.

Внутри автомобиль выглядит похожим на другие модели Porsche, особенно благодаря экранам приборной панели есть сходство с Cayenne. Сохранились некоторые физические регуляторы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, избавляя от необходимости пользоваться сенсорным управлением. Внутреннее освещение может говорить о зарядке и выдавать подсказки водителю. Применяются сиденья без кожи и переработанные материалы в разных частях интерьера.

Диагональ цифровой приборной панели составляет 12,6 дюйма, сенсорного экрана 10,6 дюйма. Информационно-развлекательная система основана на Android и поддерживает Apple CarPlay плюс виртуального помощника Porsche. В магазине приложений можно установить сторонние программы. Если третий экран размером 10,9 дюйма для пассажира на переднем сидении.

В состав Porsche Driver Experience входит проекционный экран с технологией дополненной реальности. Размер проекции составляет 87 дюймов на расстоянии 10 м от водителя.

За задним сиденьем объём грузового пространства равен 510 л. Если же задние сиденья сложить, это значение вырастает до 1330 л. Дополнительное место есть и под капотом.

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Porsche Macan 4 2024 года стоит от $80450, Macan Turbo от $106950. Поставки начнутся во второй половине года.