У производителей есть надежда на скорой рост продаж смартфонов

Согласно статистике аналитической компании Canalys, в последнем квартале минувшего года рынок смартфонов вырос на 8% по сравнению с показателем годичной давности. За 3 месяца было выпущено 319,5 млн экземпляров смартфонов. Аналитики полагают, что это признак грядущего роста продаж смартфонов.

Всего за год было выпущено 1,14 млрд устройств, что означает спад на 4% в сравнении с показателем 2022 года. 20% смартфонов выпустила Apple, что равнозначно 229,2 млн экземпляров.

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На втором месте по объёму поставок находится Samsung со значением 225,4 млн. На третьем месте располагается Xiaomi с долей в 13% или 146,4 млн экземпляров. Oppo и Transsion идут следом с долями 9%, и 8%.

Transsion для большинства является неизвестным именем, поскольку смартфонов с таким названием в магазинах нет. Зато есть аппараты под брендами Tecno, Infinix и Itel, которые и относятся к Transsion и пользуются немалым спросом в некоторых странах мира.

Аналитики утверждают, что с третьего квартала наблюдался рост поставок за счёт увеличения спроса в таких регионах, как Латинская Америка, Африка и Ближний Восток. В конце года увеличился спрос и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мере улучшения состояния экономики. При этом в развитых странах, в том числе в материковом Китае, Европе и Северной Америке, снижение потребительских расходов привело к падению продаж смартфонов. В наступившем году основной рост будет исходить от развивающихся стран.

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Также источником роста может стать распространение локально работающего ИИ. Благодаря появлению множества сервисов на его основе производители смартфонов хотят обеспечить работу сервисов без подключения к удалённым серверам. Если потребителям это интересно, им придётся приобретать новые смартфоны.