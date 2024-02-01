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Согласно статистике аналитической компании Canalys, в последнем квартале минувшего года рынок смартфонов вырос на 8% по сравнению с показателем годичной давности. За 3 месяца было выпущено 319,5 млн экземпляров смартфонов. Аналитики полагают, что это признак грядущего роста продаж смартфонов.
Всего за год было выпущено 1,14 млрд устройств, что означает спад на 4% в сравнении с показателем 2022 года. 20% смартфонов выпустила Apple, что равнозначно 229,2 млн экземпляров.
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На втором месте по объёму поставок находится Samsung со значением 225,4 млн. На третьем месте располагается Xiaomi с долей в 13% или 146,4 млн экземпляров. Oppo и Transsion идут следом с долями 9%, и 8%.
Transsion для большинства является неизвестным именем, поскольку смартфонов с таким названием в магазинах нет. Зато есть аппараты под брендами Tecno, Infinix и Itel, которые и относятся к Transsion и пользуются немалым спросом в некоторых странах мира.
Аналитики утверждают, что с третьего квартала наблюдался рост поставок за счёт увеличения спроса в таких регионах, как Латинская Америка, Африка и Ближний Восток. В конце года увеличился спрос и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мере улучшения состояния экономики. При этом в развитых странах, в том числе в материковом Китае, Европе и Северной Америке, снижение потребительских расходов привело к падению продаж смартфонов. В наступившем году основной рост будет исходить от развивающихся стран.
Также источником роста может стать распространение локально работающего ИИ. Благодаря появлению множества сервисов на его основе производители смартфонов хотят обеспечить работу сервисов без подключения к удалённым серверам. Если потребителям это интересно, им придётся приобретать новые смартфоны.