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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm в этом году ожидает лишь незначительного оживления на рынке смартфонов
Прошлый год был для сегмента периодом стабилизации.

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Сегмент смартфонов обеспечивает существенную часть выручки Qualcomm, поэтому участники рынка с интересом следили за квартальной отчётностью компании, выдержки из которой опубликовал ресурс Bloomberg. В прошлом квартале компании удалось увеличить выручку от реализации компонентов для смартфонов на 16% в годовом сравнении до $6,69 млрд. Если учесть, что в четвёртом квартале прошлого года данная выручка просела на 27%, то подобное изменение динамики должно радовать инвесторов.

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Источник изображения: Qualcomm

Генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon), однако, поспешил заявить, что в текущем году мировой рынок смартфонов если и продемонстрирует рост, то лишь незначительный, а пессимистичный сценарий просто предполагает стабилизацию на уровне предыдущего года. Фактически, весь прошедший год глава компании назвал периодом стабилизации для этого рынка, и пока можно рассчитывать преимущественно на сохранение равновесного состояния.

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Интернет вещей принёс Qualcomm на 32% меньше выручки, чем годом ранее — $1,13 млрд. В сегменте автомобильной электроники Qualcomm увеличила свою выручку на 31% до $589 млн, но в абсолютном измерении такой результат пока сложно назвать впечатляющим. На квартальной отчётной конференции руководство компании заявило, что Apple продлила лицензионное соглашение с Qualcomm ещё на два года, до марта 2027 года. Лицензионные отчисления сократили профильную выручку на 4% до $1,46 млрд по итогам прошлого квартала.

#смартфоны #аналитика #финансы #qualcomm
Источник: bloomberg.com
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