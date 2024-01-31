Характеристики фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit 3 стали известны до его релиза

С 2022 года регулярно появляются утечки данных относительно будущего фитнес-браслета Samsung Galaxy Fit 3. Очередная утечка от самого производителя говорит, что устройство скоро может поступить на прилавки.

Возможно, сведения на сайте Samsung в Объединённых Арабских Эмиратах были опубликованы случайно. Потом информацию удалили, но было поздно. Похоже, что новое фитнес-устройство будет крупным обновлением по сравнению с предшественником.

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Это устройство можно считать чем-то средним между смарт-часами и фитнес-трекером. Одним из главных новшеств может стать экран AMOLED размер в 1,6 дюйма против 1,1 дюйма у устройства нынешнего поколения. Это означает диагональ 40 мм вместо 27,8 мм.

Ожидается использование конструкции из алюминия вместо поликарбоната, датчик падения и освещённости. Останутся прежние рейтинги защиты от воды и пыли IP68 и 5ATM.

Появятся некоторая функциональность линейки часов Samsung Galaxy Watch, в том числе Sleep Coach и обнаружение сна. Если сравнивать с Galaxy Watch 6, в фитнес-трекере не будет GPS, NFC, установки сторонних приложений, отслеживания артериального давления и ЭКГ. Отслеживать физическую активность можно будет при помощи оптического датчика сердечного ритма.

Рост размера экрана может привести к уменьшению продолжительности работы устройства. Она может сократиться с 15 дней до 13. Впрочем, на фоне 40 часов у Galaxy Watch 6 это по-прежнему отличный результат.

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Пока неизвестны стоимость и дата начала продаж трекера. С учётом выставления устройства на сайте Samsung похоже, что анонс может состояться в феврале.