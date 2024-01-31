Так же Samsung Galaxy Z Flip 6 может иметь 50-мегапиксельный основной задний датчик камеры.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 6 будет выпущен в этом году вместе с Samsung Galaxy Z Fold 6. Новые складные смартфоны придут на смену Samsung Galaxy Z Flip 5 и Samsung Galaxy Z Fold 5 соответственно, которые были представлены в июле 2023 года. Хотя компания еще не подтвердила ничего относительно ожидаемых складных смартфонов, в сети появились утечки относительно этих телефонов. В предыдущих отчетах утверждалось, что Galaxy Z Flip 6 может получить обновления камеры и дисплея. Теперь в другом отчете утверждается, что складная раскладушка также может получить батарею большего размера по сравнению с предыдущей моделью.

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В отчете GalaxyClub утверждается, что в Samsung Galaxy Z Flip 6 может быть установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, что является значительным улучшением по сравнению с аккумулятором емкостью 3700 мАч, который доступен в Galaxy Z Flip 5. Согласно отчету один из протестированных аккумуляторов для предполагаемого телефона имеет номинальную емкость 1097 мАч, а другой — 2790 мАч, в результате чего общая номинальная емкость составляет 3887 мАч. Его можно рекламировать как аккумулятор с типичной емкостью 4000 мАч. Примечательно, что Samsung Galaxy S24, который компания выпустила недавно, так же имеет типичную емкость аккумулятора 4000 мАч, тогда как номинальная емкость составляет 3880 мАч.

Ранее то же издание сообщило, что Samsung Galaxy Z Flip 6, скорее всего, будет оснащен 50-мегапиксельным основным задним датчиком. Это было бы большим обновлением по сравнению с двумя 12-мегапиксельными задними датчиками Galaxy Z Flip 5, которые также оснащены 10-мегапиксельным датчиком фронтальной камеры. Никаких подробностей о передней камере Galaxy Z Flip 6 пока не сообщалось.

Складная модель раскладушки следующего поколения от Samsung также получит больший дисплей. Он может иметь 3,9-дюймовый верхний экран, что на 0,5 дюйма больше, чем 3,4-дюймовая внешняя панель Super AMOLED в форме папки на Galaxy Z Flip 5.