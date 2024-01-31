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Microsoft за второй квартал финансового года получила доход в размере $62 млрд
Компания Microsoft огласила финансовые показатели минувшего квартала

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Во вторник Microsoft огласила финансовые итоги последнего квартала 2023 года или второго квартала финансового 2024 года. Доход за три месяца составил $62 млрд, что на 18% превосходит показатель годичной давности. Прибыль выросла на 33% до $21,9 млрд. В этом квартале можно увидеть, как покупка Activision Blizzard за $68,7 млрд сказалась на финансах корпорации с капитализацией $3 трлн. Общий доход Microsoft от игр вырос на 49%.

Между тем, не далее как на прошлой неделе Microsoft объявила об увольнение 1900 сотрудников подразделений Xbox и Activision Blizzard. В частности, были уволены остатки киберспортивного подразделения Blizzard.

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Отдел Microsoft More Personal Computing, составными частями которого являются Xbox, Surface и Windows, показал рост на 19% до $16,9 млрд. 15% от этого роста пришлось на покупку Activision. Это отличный показатель с учётом спада продаж компьютеров, что негативно сказывается на Windows и Surface. Доходы от компьютеров у Microsoft упала на 9%, а от продаж Xbox вырос на 3%.

Продажи контента и сервисов Xbox принесли рост прибыли на 61%. Считается, что 55% из этого произошло благодаря Activision.

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Подразделение Microsoft Cloud принесло больше половины дохода, а именно $33,7 млрд против $27,1 млрд годом ранее. У Microsoft 365 Consumer теперь 78,4 млн подписчиков по сравнению с 63,2 млн годом ранее.

#microsoft
Источник: engadget.com
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