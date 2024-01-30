В рамках пилотного проекта Microsoft предоставит 20 миллионов долларов на вычисления в Microsoft Azure

Microsoft выразила поддержку пилотной программе National AI Research Resource (NAIRR). Цель этой программы - обеспечить доступ исследователям и инженерам в области искусственного интеллекта (ИИ) к большим вычислительным ресурсам, чтобы разработка ИИ стала более демократичной и доступной.

В рамках пилотного проекта Microsoft предоставит 20 миллионов долларов на вычисления в Microsoft Azure, доступ к передовым моделям ИИ через сервис Azure OpenAI, ресурсы для исследований в области надежности ИИ, а также инструменты для исследований в области справедливости, прозрачности и безопасности моделей.

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Они также обеспечат вычислительные ресурсы согласно требованиям HIPAA для исследований в области здравоохранения и инновационные инструменты для научных открытий с помощью Azure Quantum Elements. Поддержка проекта NAIRR отражает обязательство Microsoft к инновациям в области ИИ и сотрудничеству для решения мировых проблем.