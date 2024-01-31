Пока это касается только предварительной сборки под номером 26040, но после выхода финальной версии WordPad будет удалён со всех компьютеров

В сентябре прошлого года корпорация Microsoft незаметно добавила WordPad в свой список устаревших функции для клиента Windows. В коротком сообщении говорилось, что популярное встроенное приложение для обработки текста больше не будет обновляться и будет впоследствии удалено в будущем выпуске Windows. В свое время данное приложение пользовалось довольно неплохой популярностью у потребителей и позволяло работать с текстом в форматах .doc и .rtf, а Блокнот Windows позволял работать с простыми текстовыми документами формата .txt. Вероятно, вышеупомянутая «будущая» версия основной операционной системы компании, представляет собой недавно выпущенную сборку Windows 11 Insider Preview Build 26040 на Canary Channel.

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Согласно сопроводительным примечаниям к Preview 26040, начиная с этой сборки приложения WordPad и People больше не будут устанавливаться после чистой установки ОС. В будущей версии WordPad будет удален при обновлении. WordPad нельзя будет переустанавливать, так как является устаревшей функцией Windows. Многие журналисты отмечают, что усилия массовых жалоб могут спасти WordPad от судьбы, постигшей предложение Microsoft MS Paint. Его удаление подняло достаточно большой шум, но Microsoft была непреклонна в своем решении.

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Похоже, что Microsoft решила постепенно отказаться от устаревших по её мнению приложений, встроенных в Windows, и сосредоточиться на как можно большем внедрении функций искусственного интеллекта в свою систему, возложив на неё все возможности удаляемых приложений.