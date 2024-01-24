OnePlus Buds 3 поступают в продажу в Европе 6 февраля

Помимо смартфонов OnePlus 12 и OnePlus 12R, во вторник состоялся международный анонс наушников OnePlus Buds 3 с активным шумоподавлением. В начале они были представлены в конце минувшего года в Китае. Теперь среди прочих регионов их можно будет приобрести в Европе по цене 99 евро. Здесь продажи начнутся 6 февраля в сером и синем цветовых вариантах.

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Наушники обладают двумя динамиками и поддерживают активное шумоподавление до 49 дБ, чтобы избавиться от посторонних звуков. Мощный НЧ-динамик с композитной диафрагмой диаметром 10,4 мм отвечает за чистые высокие частоты и глубокие басы. В целом внешний вид остался неизменным по сравнению с наушниками предыдущего поколения, разве что они стали более глянцевыми.

Наушники поддерживают звук высокого разрешения за счёт кодека LHDC 5.0 Hi-Res и частоты дискретизации 96 кГц. Скорость беспроводной связи составляет 1 Мбит/с, поддерживается подключение посредством Bluetooth 5.3. В играх доступны настраиваемые эффекты, расширение звукового поля, трёхмерные пространственные эффекты. За счёт задержки всего 94 мс обеспечивается точность и чистота звука.

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OnePlus Buds 3 могут работать на протяжении 44 часов без включения шумоподавления. За 10 минут они заряжаются на 7 часов воспроизведения звука. Ёмкость батареи в каждом наушнике составляет 58 мАч, а в чехле батарея 520 мАч. Корпус наушников получил защиту от пыли и влаги IP55.