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Беспроводные наушники OnePlus Buds Pro 3 выйдут на рынок в январе 2024 года
OnePlus уже подтвердила, что запустит смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R 23 января 2024 года. Теперь компания подтвердила, что в январе она также выпустит еще один продукт.

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Китайский производитель смартфонов подтвердил, что 4 января 2024 года в Китае состоится запуск новейшей модели TWS - OnePlus Buds Pro 3. Согласно сообщению в Weibo, компания подтвердила, что запустит OnePlus Buds Pro 4 января вместе с OnePlus Ace 3. Также ожидается, что компания может запустить наушники вместе с серией OnePlus 12.

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Популярный типстер Эван Бласс также опубликовал некоторые подробности о предстоящих OnePlus Buds Pro 3. Утечка показала, что предстоящая пара настоящих беспроводных наушников, как утверждается, будет оснащена новыми и улучшенными сенсорными элементами управления. Также сообщается, что наушники будут работать до 9 часов от аккумулятора и оснащены системой активного шумоподавления. Новейшая пара наушников придет на смену OnePlus Buds Pro 2, которые компания выпустила в 2022 году.

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Компания OnePlus объявила о начале продаж смартфонов OnePlus 12 и OnePlus 12R 23 января 2024 года. По словам разработчиков, смартфоны OnePlus 12 и OnePlus 12R призваны доказать, что лучшие аппаратные характеристики и программное обеспечение могут быть достигнуты без добавления Plus, Pro или Ultra к названию телефона. Вместо этого каждый из этих двухфлагманских телефонов обладает своими уникальными характеристиками, которые позволяют пользователям выбрать то, что важно для них при покупке следующего смартфона.

#oneplus #гарнитура #беспроводные наушники #tws #oneplus 12r #oneplus buds pro 3
Источник: gadgets360.com
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