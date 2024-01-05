OnePlus Ace 3 поступает в продажу

После нескольких недель слухов и утечек информации в четверг в Китае состоялся анонс смартфона OnePlus Ace 3, который в других странах будет известен как OnePlus 12R. Это аппарат ценовой категории между верхней и средней, обладающий рамкой из алюминия, задней панелью из стекла, а также трёхпозиционным ползунком оповещений.

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Аппарат получил панель OLED 1,5K (LTPO, 120 Гц) с максимальной яркостью 4500 нит. В режиме высокой яркости она составляет 1600 нит, при настройке вручную 800 нит. Также производитель обещает защиту глаз.

Здесь используется мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, объём памяти достигает 16 ГБ, хранилище 1 ТБ, ёмкость батареи 5500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует. Спустя четыре года (после 1600 циклов зарядки) производитель обещает ёмкость заряда не менее 80%.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп (IMX890, f/1,8, OIS). Алгоритм обработки изображений взят с флагманских моделей. Есть также сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.

Среди других характеристик инфракрасный датчик, оптический сканер отпечатков под экраном, технология Rainwater Touch для сенсорного ввода под дождём.

Базовая модель 12/256 ГБ в Китае стоит 2599 юаней, а максимальная 16 ГБ/1 ТБ 3499 юаней. Доступны чёрный, золотой и синий цветовые варианты.

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В международную продажу OnePlus 12R поступит 23 января.