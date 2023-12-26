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СтарыйДед
OnePlus 12R, известный как глобальный вариант OnePlus Ace 3, показан в двух цветовых решениях
OnePlus готовится удивить рынок двойным дебютом – представлением нового смартфона OnePlus Ace 3 в Китае 4 января и его международной версии OnePlus 12R 23 января

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Презентация смартфона OnePlus Ace 3 состоится 4 января в Китае, а на мировом рынке он будет известен как OnePlus 12R и появится 23 января. Компания OnePlus активно привлекает внимание к премьере Ace 3, представляя общественности новый дизайн устройства и вариант цвета песочного золота. Однако не все страны могут получить доступ к этой опции.

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Между тем, глобальная команда OnePlus предпочитает пока не раскрывать подробностей. Но недавно появилась информация от источника Ишана Агарвала, которому удалось получить данные о возможных вариантах цветов глобальной версии OnePlus 12R. Судя по официальным промо-материалам, предоставленным информатором, OnePlus 12R будет доступен в синем и классическом черном цвете. Вот как он это представил:

"Первый взгляд на глобальную версию OnePlus 12R! Черный и синий варианты цветов. Премьера 23 января. Что думаете о дизайне? #OnePlus12R" - Ишан Агарвал (@ishanagarwal24) 26 декабря 2023 года.

С точки зрения внешнего вида, OnePlus 12R почти идентичен своему китайскому аналогу, и его технические характеристики, вероятно, будут аналогичны. Ожидается, что OnePlus 12R будет иметь изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма. Предыдущая информация указывает на экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, технологией LTPO 4.0 и защитой Gorilla Glass Victus 2. Устройство будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемого оперативной памятью LPDDR5x объемом 8 или 16 ГБ, а также вариантами внутренней памяти 128 ГБ (UFS 3.1) или 256 ГБ (UFS 4.0).

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В отношении камеры, у OnePlus 12R будет тройная основная камера на задней панели с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, ожидается наличие широкоугольного объектива на 8 МП и макрообъектива на 2 МП. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 МП. Новинка также получит аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку зарядки мощностью 100 Вт.

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