Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Защищённый планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 будет стоить от $549
Samsung Galaxy Tab Active 5 поступит в продажу в конце марта

реклама

Несколько дней назад компания Samsung представила очередной защищённый планшет, модель Galaxy Tab Active 5. Он предназначается в первую очередь для корпоративных клиентов и промышленных предприятий, обладая корпусом повышенной прочности и съёмной батареей. Поначалу производитель не назвал цену своего устройства, но сейчас она стала известна.

реклама

Базовая версия планшета с подключением к сетям LTE в США предлагается за $549. Модель с поддержкой стандарта связи 5G будет дороже. Продажи начнутся в конце марта.

Если на предприятиях будет применяться несколько устройств, для упрощения настройки и управления Samsung предлагает Enterprise Edition Tab Active 5. Обе версии планшета можно найти на сайте Samsung Business.

Планшет обладает сертификатом MIL-STD-810H и доступен с защитным чехлом, который позволит ему выдержать падения с высоты 12 м. Есть защита от воды и пыли уровня IP68, тогда как стекло Gorilla Glass 5 имеет устойчивость к царапинам.

Спереди находится экран размером 8 дюймов Full HD с частотой 120 Гц. Разрешение основной задней камеры составляет 13 Мп, передней камеры 5 Мп. Планшет работает на процессоре Samsung Exynos 1380 и доступен с объёмом памяти 6 и 8 ГБ и хранилищем 128 и 256 ГБ. В последнем случае поддерживаются карты памяти. В плане программного обеспечения устройства не блещет, работая всего лишь на Android 12. Правда, в будущем систему обещано обновить.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ёмкость батареи планшета составляет 5050 мАч, а для защиты данных сбоку находится сканер отпечатков пальцев. Ещё здесь есть специальная кнопка для выполнения различных действий. Доступна установка двух SIM-карт, 5G, Pogo Pin, USB-C и Wi-Fi 6.

#samsung #планшеты
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung представила новый повербанк емкостью 20 000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки 45 Вт
Представленный аккумулятор Samsung емкостью 20 Ач имеет выходную мощность 45 Вт и 3 порта USB C
Samsung анонсировала новый Power Bank для зарядки смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
10
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
5
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
8
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
5
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
23
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
2
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
1
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
28
Китай вложил 40 миллиардов долларов в импорт оборудования для производства чипов в 2023 году
6
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+
Guardian: Ученые нашли в Арктике древние вирусы, которые при оттаивании грозят новой пандемией
+
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
31
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Realme 12 Pro на Snapdragon 6 Gen 1 протестировали в Geekbench
1
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Командование ВСУ создает резервы топлива на Донецком направлении
4
Смарт-часы Google Pixel Watch 3 будут выпущены в двух размерах
1
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Пользователю удалось "развязать язык" чат-боту международной компании DPD
1

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
122
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
1
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
74
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
3
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
7
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
6
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+

Сейчас обсуждают

Dzhereli
22:39
Стоит фп на скоростном ссд и жрать не просит. Ну отожрет пару гигов, но ничего не изменится. Для работы возможно нужно оперы.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Bychok
22:39
Все больше в машине планшета и все меньше машины)
Новый внедорожник Lincoln Nautilus 2024 года будет оснащен экраном 4K на всю приборную панель
Vorvort
22:38
Автор, очень сомнительное утверждение, цитирую: "Нужно учитывать, что обе видеокарты созданы для игр в 2К. Требования здесь ниже, а значит 12 Гб видеопамяти будет достаточно". Зелёным видеокартам иног...
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
Борис Игнашин
22:35
Какой-то бред школотрона. Рязань 3600 отличается от 5600 по производительности на 15-20 процентов, а стоит дешевле в два раза. Уровень производительности более чем адекватный. Рх550 адекватная затычка...
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Саша Коротыш
22:34
У кого перевес в артилерии, авиации и БПЛА, тот и молотит. Укры уже "купили" себе места на кладбищах, в этом никто не сомневается. Авдеевка это котёл!
Украинские войска пришли к точке невозврата на Авдеевском направлении
san-sanich
22:32
Кац, Шац и Альбац (с) З.Ы. А нет ли тут антисемитизма !?
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
bzun
22:23
Недостаточно ли того что добыча крипты сильно влияет на экологию? ведь на добычу одной единицы тратится электроэнергия на несколько тысяч долларов так еще и криптокомпании появились, и чем они лучше б...
В Киеве засняли полет и последующий взрыв неизвестной модели Российской ракеты с тепловыми ловушками
Kutuz
22:19
Построение с перекличкой хейтеров Надеждина объявляю оконченным, всем разойтись)))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Музыка Иванов
22:18
Что за херрю я только что прочитал
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
bzun
22:17
Бахмут как и авдеевка это мясорубка для российкой армии, укры когда сочтут нужным сами выйдут а пока молотят россиян по полной программе
Украинские войска пришли к точке невозврата на Авдеевском направлении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем