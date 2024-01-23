Samsung Galaxy Tab Active 5 поступит в продажу в конце марта

Несколько дней назад компания Samsung представила очередной защищённый планшет, модель Galaxy Tab Active 5. Он предназначается в первую очередь для корпоративных клиентов и промышленных предприятий, обладая корпусом повышенной прочности и съёмной батареей. Поначалу производитель не назвал цену своего устройства, но сейчас она стала известна.

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Базовая версия планшета с подключением к сетям LTE в США предлагается за $549. Модель с поддержкой стандарта связи 5G будет дороже. Продажи начнутся в конце марта.

Если на предприятиях будет применяться несколько устройств, для упрощения настройки и управления Samsung предлагает Enterprise Edition Tab Active 5. Обе версии планшета можно найти на сайте Samsung Business.

Планшет обладает сертификатом MIL-STD-810H и доступен с защитным чехлом, который позволит ему выдержать падения с высоты 12 м. Есть защита от воды и пыли уровня IP68, тогда как стекло Gorilla Glass 5 имеет устойчивость к царапинам.

Спереди находится экран размером 8 дюймов Full HD с частотой 120 Гц. Разрешение основной задней камеры составляет 13 Мп, передней камеры 5 Мп. Планшет работает на процессоре Samsung Exynos 1380 и доступен с объёмом памяти 6 и 8 ГБ и хранилищем 128 и 256 ГБ. В последнем случае поддерживаются карты памяти. В плане программного обеспечения устройства не блещет, работая всего лишь на Android 12. Правда, в будущем систему обещано обновить.

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Ёмкость батареи планшета составляет 5050 мАч, а для защиты данных сбоку находится сканер отпечатков пальцев. Ещё здесь есть специальная кнопка для выполнения различных действий. Доступна установка двух SIM-карт, 5G, Pogo Pin, USB-C и Wi-Fi 6.